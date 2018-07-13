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13.07.2018, 12:07

В России избили польского дипломата

В России избили польского дипломата - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Дипломат после медицинского обследования вернулся в Польшу

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В России по возвращению из командировки в самолете сообщением Иркутск-Москва избили польского дипломата. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Польши Артур Льомпарт, пишет  Do Rzeczy.

Очевидцы отметили, что нападавший был психически неуравновешенным, его задержали.

Дипломат после медицинского обследования вернулся в Польшу.

"После предоставления дипломату помощи и его возвращения посольство Республики Польша в Москве обратится к российским властям с требованием разъяснить обстоятельства инцидента и привлечь виновного к ответственности", - говорится в заявлении.

17 ноября 2017 года в Петербурге избили перед концертом рэпера Вячеслава Машнова, который известен под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС.

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Теги: Россия, избили, польский дипломат
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