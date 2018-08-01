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01.08.2018, 15:38

В России отмечается рост протестных настроений - Левада-центр

В России отмечается рост протестных настроений - Левада-центр - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Согласно опросу треть россиян в июле 2018 года считали возможными протесты с политическими требованиями

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В июле 2018 года, впервые с 2009 года, вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в России в представлениях населения превысила 40%  порог. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского социологического института Левада-центр, опубликованного сегодня, 1 августа.

По данным Левада-центра, в феврале 2009 года возможность протестов против падения уровня жизни отмечали 39% опрошенных.

"Готовность принимать участие в таких протестах в настоящее время составляет 28%, что является максимальным значением в "посткрымский" период", - отмечается в сообщении.

37% россиян сказали, что готовы лично участвовать в протестных акциях против пенсионной реформы, а уверенность в отрицательном влиянии повышения пенсионного возраста на жизнь своей семьи отметило еще большее число респондентов – 64%. 

"Треть россиян в июле 2018 года считали возможными протесты с политическими требованиями (аналогичный показатель отмечался в феврале 2012 года перед президентскими выборами и после выборов в Госдуму)", - говорится в сообщении.

Социологи отметили, что практически каждый четвертый россиянин готов принимать участие в подобных протестах, и это максимальное значение в динамике общественного мнения, начиная с 2009-го года.

До 2009 года вопрос о готовности принимать участие в протестах с политическими требованиями не задавался.

В июле 2018 года, по сравнению с мартом 2018-го­, выросла осведомленность населения о забастовках, протестах и митингах. Основными источниками информации о них по-прежнему остаются местные СМИ и личные контакты (рассказы родных и друзей).

Опрос Левады-центра был проведен с 19 по 25 июля в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации среди 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

5 мая 2018 года в городах России проходили протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального

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Теги: опрос, левада-центр, протестные настроения
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