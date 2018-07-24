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24.07.2018, 16:44

В России умер советник Путина

В России умер советник Путина - Фото
Вениамин Яковлев Фото: скриншот с видео

Вениамин Яковлев был советником президента РФ с 2005 года

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В России на 87-м году жизни после продолжительной болезни умер советник президента РФ Вениамин Яковлев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении.

Согласно сообщению, прощание с ним состоится в Центральной клинической больнице в Москве в четверг.

С 1989 по 1991 год Яковлев был министром юстиции СССР, с 1990 по 1991 год - председателем Высшего арбитражного суда СССР. В этот же период он стал членом ЦК КПСС.

В конце 1991 года Яковлев занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. С 1992 года был председателем Высшего арбитражного суда РФ.

Советником президента РФ Яковлев был назначен в 2005 году.

Ранее один из охранников президента США Дональда Трампа, агент секретной службы умер от инсульта во время пребывания американского лидера с официальным визитом в Великобритании

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Теги: владимир путин, смерть, советник, вениамин яковлев
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