В России умер советник Путина

Вениамин Яковлев Фото: скриншот с видео

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Вениамин Яковлев был советником президента РФ с 2005 года

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В России на 87-м году жизни после продолжительной болезни умер советник президента РФ Вениамин Яковлев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении.

Согласно сообщению, прощание с ним состоится в Центральной клинической больнице в Москве в четверг.

С 1989 по 1991 год Яковлев был министром юстиции СССР, с 1990 по 1991 год - председателем Высшего арбитражного суда СССР. В этот же период он стал членом ЦК КПСС.

В конце 1991 года Яковлев занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. С 1992 года был председателем Высшего арбитражного суда РФ.

Советником президента РФ Яковлев был назначен в 2005 году.

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