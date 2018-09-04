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04.09.2018, 09:20

В России заподозрили астронавтов в повреждении обшивки "Союза"

В России заподозрили астронавтов в повреждении обшивки "Союза" - Фото
Космический корабль Союз на МКС (фото — Alexander Gerst / Flickr)

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что при расследовании якобы "нашли явное воздействие неуверенной рукой на обшивку корабля изнутри"

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В России заподозрили, что повреждение обшивки Союза МС-09, из-за которой несколько дней назад на орбите произошла частичная разгерметизация пристыкованного к МКС космического корабля, было умышленным. Об этом пишет российское издание Медуза, ссылаясь на слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

По его словам, "рассматривается версия преднамеренного повреждения обшивки на орбите".

"Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, — преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом. Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?" — цитирует издание известного антиукраинскими высказываниями чиновника.

Кто мог такое сделать — российские космонавты или зарубежные, Рогозин не уточнил.

Ранее анонимные источники в Роскосмосе сообщили СМИ РФ, что причина разгерметизации "Союза" — якобы ошибка при производстве: на линии сборки просверлили лишнее отверстие во внутреннем корпусе, после чего, чтобы халатность не заметили при проверке, заделали его клеем. Позднее клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие.

Версия с умышленным повреждением обшивки, считает Рогозин, позволяет "сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста".

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30 августа 2018 года наземные специалисты, изучая показатели функционирования бортовых систем Международной космической станции, обнаружили падение давления воздуха: выяснилось, что "протек" состыкованный со станцией российский корабль Союз МС-09. Первым делом дыру около 1,5 мм в диаметре закрыл пальцем астронавт из ФРГ Александер Герст, затем туда залили герметик и залепили смазанной эпоксидной смолой каптоновой заплаткой.

На неотложной заливке герметика настояли в Роскосмосе, хотя в NASA хотели сначала проверить на Земле последствия такого решения.

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Теги: космос, атмосфера, мкс, воздух, утечка, роскосмос, Союз МС-09, пробоина, дмитрий рогозин
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