В российском Forbes сменили главреда и закрыли доступ к сайту

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Журналистам Forbes закрыли доступ к сайту, а из печатного номера убрали статью о бизнесе братьев Магомедовых

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Редакции российского Forbes закрыли доступ к системе сайта. Это произошло после вчерашнего назначения нового главного редактора - Андрея Золотова, сообщила редакция в своем Telegram-канале.

"Мы считаем закрытие доступа к сайту очередной попыткой издателя Александра Федотова препятствовать журналистской деятельности", - говорится в сообщении.

Доступ к сайту пропал после публикации статьи о бизнесе братьев Магомедовых - предпринимателей, которых в РФ обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных денег.

Этот текст, как утверждает редакция, пропал из августовского номера - в печатном варианте на ее месте вышел другой текст. Статью журналисты сами опубликовали на сайте.

Редакция потребовала нового главреда сложить свои полномочия.