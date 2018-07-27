В российском Forbes сменили главреда и закрыли доступ к сайту

Редакции российского Forbes закрыли доступ к системе сайта. Это произошло после вчерашнего назначения нового главного редактора - Андрея Золотова, сообщила редакция в своем Telegram-канале.
"Мы считаем закрытие доступа к сайту очередной попыткой издателя Александра Федотова препятствовать журналистской деятельности", - говорится в сообщении.
Доступ к сайту пропал после публикации статьи о бизнесе братьев Магомедовых - предпринимателей, которых в РФ обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных денег.
Этот текст, как утверждает редакция, пропал из августовского номера - в печатном варианте на ее месте вышел другой текст. Статью журналисты сами опубликовали на сайте.
Редакция потребовала нового главреда сложить свои полномочия.