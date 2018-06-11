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11.06.2018, 17:32

В Румынии обокрали российского посла - СМИ

В Румынии обокрали российского посла - СМИ - Фото
Валерий Кузин (фото - посольство РФ в Румынии)

У Валерия Кузьмина украли кошелек с деньгами и дипломатической карточкой

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Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина обокрали во время семейной поездки в город Сибиу. Об этом сообщает издание News.ro.

Согласно сообщению, во время пребывания с женой на Большой площади Сибиу посол РФ почувствовал легкое прикосновение в районе груди, а потом понял, что из кармана его рубашки вытащили кошелек.

Отмечается, что в кошельке у дипломата было 1250 леев, 250 долларов, несколько карт лояльности и дипломатическая карточка.

Также сказано, что полиция открыла дело и проводит расследование по факту кражи. В уездной полиции Сибиу сообщили, что устанавливают личность злоумышленника. 

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Теги: Румыния, посольство РФ, российский посол, посол рф, обокрали посла
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