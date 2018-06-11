В Румынии обокрали российского посла - СМИ

Российского посла в Румынии Валерия Кузьмина обокрали во время семейной поездки в город Сибиу. Об этом сообщает издание News.ro.
Согласно сообщению, во время пребывания с женой на Большой площади Сибиу посол РФ почувствовал легкое прикосновение в районе груди, а потом понял, что из кармана его рубашки вытащили кошелек.
Отмечается, что в кошельке у дипломата было 1250 леев, 250 долларов, несколько карт лояльности и дипломатическая карточка.
Также сказано, что полиция открыла дело и проводит расследование по факту кражи. В уездной полиции Сибиу сообщили, что устанавливают личность злоумышленника.