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14.06.2018, 17:10

В Санкт-Петербурге избили фанатов-геев из Франции

В Санкт-Петербурге избили фанатов-геев из Франции - Фото
ЛГБТИ

Один из пострадавших получил травмы головы и челюсти

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В Санкт-Петербурге напали на пару геев из Франции, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел, когда пара из Франции пыталась поймать такси. Сообщается, что на французов напали двое мужчин и избили их на почве гомофобии. Один из пострадавших получил травмы головы и челюсти.

Позже подозреваемых задержали. Ими оказались 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Расул Магомедов.

Об атаке в издании узнали из канала Telegram OperSlil, где написали, что "даже если раненные являются гомосексуалистами, это не оправдывает тех монстров, которые избили их".

14 июня сообщалось, что в российские военизированные формирования, обеспечивающие безопасность на чемпионате мира по футболу, входят казаки, которые принимали участие в "секретных кампаниях" в Украине и Сирии. Журналисты Reuters идентифицировали по меньшей мере 19 членов этих групп как боевиков, либо воевавших в украинском Донбассе, либо в Сирии в составе так называемых частных армий.

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Теги: чм-2018, гомофобия
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