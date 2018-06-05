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05.06.2018, 09:01

В Саудовской Аравии женщинам впервые выдали водительские права

В Саудовской Аравии женщинам впервые выдали водительские права - Фото
Фото: twitter.com/CBSNews

Водительские удостоверения после тест-драйва получили первые десять женщин

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В Саудовской Аравии десять женщин впервые получили водительские удостоверения. Об этом сообщает CBS News.

СМИ страны назвали это событие "историческим моментом". Женщины-водители провели тест-драйв на площадке, после этого им вручили официальные документы с правом на управление авто.

"Это также снизит часть расходов, которые я плачу за такси. Это поможет мне быть независимой", - считает Руба Альзухайри.

Некоторые женщины уже имели водительские удостоверения других стран - Ливана, Канады и Великобритании.

В Саудовской Аравии неоднократно инициировались подписи петиций об обращении к королю страны с призывом разрешить женщинам водить авто.

Некоторые из них садились за руль в качестве протеста и получали штрафы.

26 сентября 2017 года в Саудовской Аравии король Салман издал указ, согласно которому женщины получили право водить автомобиль.

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Теги: саудовская аравия, женщины, водительские права
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