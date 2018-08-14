В сети показали последствия обвала моста в Италии: фото, видео

14 августа на севере Италии недалеко от города Генуя обрушилась секция автомобильного моста Моранди над рекой Полчевера, сообщает Mirror.
Часть моста рухнула рядом с жилыми домами и повредила несколько зданий промышленной зоны.
На месте происшествия работают спасатели, людей под завалами ищут с собаками, дежурят медицинские самолеты.
Фото: Repubblica.it
Пока что известно об 11 погибших и 6 пострадавших, однако спасатели опасаются, что количество жертв возрастет.
Пользователи в соцсетях делятся фото последствий обрушения моста. В Twitter опубликовали видео спасения людей из-под обломков.
Po pádu stometrové části mostu v Janově jsou desítky mrtvých.— Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) 14 августа 2018 г.
ITALY AMBULANCE SERVICE SAYS "DOZENS OF DEAD" IN GENOA MOTORWAY BRIDGE COLLAPSE - ADNKRONOS NEWS AGENCY pic.twitter.com/XPAgwZMYPz
На месте обрушения - сплошные завалы и руины.
Trosky mostu v Janově dopadly i na sklady. Deník La Reppublica uvádí, že počet potvrzených mrtvých už je 11. Nejměné čtyři zranění byli vyproštěni zpod trosek. pic.twitter.com/SQ4v2RmvLV— Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) 14 августа 2018 г.
На месте происшествия продолжаются спасательные работы, движение по трассе А10 временно остановлено.