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14.08.2018, 16:29

В сети показали последствия обвала моста в Италии: фото, видео

В сети показали последствия обвала моста в Италии: фото, видео - Фото
Фото: Repubblica.it

Спасатели ищут людей под обломками, известно о десятках пострадавших

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14 августа на севере Италии недалеко от города Генуя обрушилась секция автомобильного моста Моранди над рекой Полчевера, сообщает Mirror.

Часть моста рухнула рядом с жилыми домами и повредила несколько зданий промышленной зоны.

На месте происшествия работают спасатели, людей под завалами ищут с собаками, дежурят медицинские самолеты.

Фото: Repubblica.it

Пока что известно об 11 погибших и 6 пострадавших, однако спасатели опасаются, что количество жертв возрастет.

Пользователи в соцсетях делятся фото последствий обрушения моста. В Twitter опубликовали видео спасения людей из-под обломков. 

На месте обрушения - сплошные завалы и руины.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы, движение по трассе А10 временно остановлено.

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Теги: италия, пострадавшие, обвал, мост, руины
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