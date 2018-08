В сети показали последствия обвала моста в Италии: фото, видео

Фото: Repubblica.it

14 августа на севере Италии недалеко от города Генуя обрушилась секция автомобильного моста Моранди над рекой Полчевера, сообщает Mirror.

Часть моста рухнула рядом с жилыми домами и повредила несколько зданий промышленной зоны.

На месте происшествия работают спасатели, людей под завалами ищут с собаками, дежурят медицинские самолеты.

Фото: Repubblica.it

Пока что известно об 11 погибших и 6 пострадавших, однако спасатели опасаются, что количество жертв возрастет.

Пользователи в соцсетях делятся фото последствий обрушения моста. В Twitter опубликовали видео спасения людей из-под обломков.

Po pádu stometrové části mostu v Janově jsou desítky mrtvých.

ITALY AMBULANCE SERVICE SAYS "DOZENS OF DEAD" IN GENOA MOTORWAY BRIDGE COLLAPSE - ADNKRONOS NEWS AGENCY pic.twitter.com/XPAgwZMYPz