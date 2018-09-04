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04.09.2018, 07:23

В Северной Корее умер создатель ракетно-ядерной программы КНДР

В Северной Корее умер создатель ракетно-ядерной программы КНДР - Фото
Ю Кью Чжан (фото - ЦТАК)

Три года назад ученый Ю Кью Чжан, который якобы стоял за успехом северокорейской ракетно-ядерной программы, вышел на пенсию

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В возрасте 89 лет от заболевания крови в КНДР умер возможный разработчик северокорейского ядерного оружия Ю Кью Чжан. Об этом сообщил местный пропагандистский рупор Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как уточнили в КНДР, "академик и профессор", экс-министр обороны страны, скончался от панцитопении.

Против него ранее были введены персональные санкции США: ученый с 2010 по 2015 годы возглавлял, как считает разведка Запада, отдел машиностроения Трудовой партии Кореи — тот самый, в котором есть департамент по ракетно-ядерной программе КНДР.

ЦТАК называет Чжана "старейшим революционером, который внес выдающийся вклад в укрепление обороноспособности страны".

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В прошлом году диктатор Ким Чен Ын заявил, что КНДР стала ядерной державой, способной установить эффективные ядерные боеголовки на межконтинентальные баллистические ракеты, которые могли бы достичь США. С той поры Ким и президент США Дональд Трамп якобы договорились о ядерном разоружении Северной Кореи. Этот процесс, однако, застопорился.

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Теги: ким чен ын, кндр, ядерное оружие, ядерная программа, Ю Кью Чжан
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