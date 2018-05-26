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26.05.2018, 07:36

В школе в Индиане произошла стрельба: двое пострадали

В школе в Индиане произошла стрельба: двое пострадали - Фото
Фото: Dan Spehle/Twitter

Стрельбу якобы открыл ученик школы, который опоздал на тест. Его остановил учитель, который сразу повалил стрелка на пол

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В пятницу, 25 мая, в штате Индиана, США, в школе произошла стрельба. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

Два человека пострадали. Подозреваемого арестовали. 

По информации СBS, огонь открыл ученик школы, а ранения получили школьник и учитель. По разным показаниям свидетелей, у стрелка был один или два пистолета. Якобы ученик опоздал на контрольную, достал оружие и открыл огонь. Учитель сразу повалила его на пол и выбил из рук оружие.

 18 мая 17-летний Димитриос Пагуртис и еще один человек открыли стрельбу в школе в Техасе, в результате чего погибли 10 человек. Среди раненых – двое полицейских.

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Теги: стрельба в школе, США, Индиана
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