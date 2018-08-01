В Швеции из собора украли драгоценные королевские короны

THE SWEDISH POLICE AUTHORITY

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Украшенные золотом, драгоценными камнями и жемчугом короны похитили двое неизвестных мужчин

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В Швеции неизвестные украли из кафедрального собора города Стренгнеса короны короля Карла IX и его жены Кристины. Полиция начала поиски злоумышленников, сообщает ВВС.

В день кражи собор был открыт для посетителей. Очевидцы сообщили, что драгоценности XVII века, украшенные золотом, жемчугом и драгоценными камнями, похитили двое мужчин. Злоумышленники взломали специальные стеклянные витрины, в которых хранились короны, сбежали к озеру Маларен и скрылись на катере. Во время похищения никто не пострадал.

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Правоохранители начали поиски злоумышленников. Подозреваемых в ограблении собора пока что нет.

28 июля в Киеве полиция задержала 28-летнего альпиниста, которого подозревают в хищении почти 1 млн долларов из квартиры предпринимателя в Одессе. Часть из украденного злоумышленник успел потратить на машину, брендовые вещи и прочие предметы роскоши.