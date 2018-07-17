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17.07.2018, 16:03

В Швеции из-за аномальной жары горят леса: фото

В Швеции из-за аномальной жары горят леса: фото - Фото
Фото: Thomas Johansson/TT

Жара в Швеции началась в мае, когда в течение нескольких недель фиксировали температурные рекорды

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В Швеции в результате сильной жары, которая наблюдалась за последние 150 лет, произошло несколько лесных пожаров. Об этом сообщает The Local.

В агентстве по чрезвычайным ситуациям назвали ситуацию "самой серьезной" в стране за последнее время.

Фото: Niklas Luks/TT

Жаркая погода в Швеции началась в мае, когда в течение нескольких недель фиксировали температурные рекорды  до +30 градусов. В июне температура немного снизилась, но дождей не было, а в июле жара снова вернулась.

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Фото: Terje Pedersen/NTB scanpix

В борьбе с пожарами помогают военные и волонтеры. Шесть пожарных вертолетов направила Норвегия,  Италия предоставила пожарные самолеты.

В Уппсале, который находится к северу от Стокгольма, сегодня впервые с 1947 года зафиксировали температуру +34 градусов.

14 октября 2017 года сообщалось, что вследствие пожаров в Португалии погиб по меньшей мере 31 человек.

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Теги: швеция, аномальная жара, пожары
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