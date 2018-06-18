Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 23:28

В Швеции неизвестный открыл стрельбу, ранены пять человек

В Швеции неизвестный открыл стрельбу, ранены пять человек - Фото
Фото: twitter.com/AmichaiStein1

Нападавший сделал 15-20 выстрелов из автоматического оружия

Реклама
Реклама

В шведском городе Мальме неизвестный открыл стрельбу на улице. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает издание SVT.se.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц Мальме.

По словам очевидцев, нападавший сделал 15-20 выстрелов из автоматического оружия. В полиции официально заявили, что пять человек получили ранения. Подробности о степени тяжести ранений не сообщаются.

В ночь на 17 июня в американском Трентоне, столице штата Нью-Джерси, 22 человека, в том числе подросток, получили ранения в результате стрельбы на фестивале искусств. По данным властей, один из подозреваемых – 33-летний мужчина, который был убит полицейскими – недавно вышел из тюрьмы. Кроме того по подозрению в стрельбе задержан 23-летний молодой человек.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: стрельба, швеция, мальме
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Стрельба в Николаеве: полиция открыла уголовное производство
Происшествия Стрельба в Николаеве: полиция открыла уголовное производство
В США мужчина застрелил трех человек в кафе
Мир В США мужчина застрелил трех человек в кафе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 