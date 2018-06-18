В Швеции неизвестный открыл стрельбу, ранены пять человек

Фото: twitter.com/AmichaiStein1

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Нападавший сделал 15-20 выстрелов из автоматического оружия

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В шведском городе Мальме неизвестный открыл стрельбу на улице. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает издание SVT.se.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц Мальме.

По словам очевидцев, нападавший сделал 15-20 выстрелов из автоматического оружия. В полиции официально заявили, что пять человек получили ранения. Подробности о степени тяжести ранений не сообщаются.

В ночь на 17 июня в американском Трентоне, столице штата Нью-Джерси, 22 человека, в том числе подросток, получили ранения в результате стрельбы на фестивале искусств. По данным властей, один из подозреваемых – 33-летний мужчина, который был убит полицейскими – недавно вышел из тюрьмы. Кроме того по подозрению в стрельбе задержан 23-летний молодой человек.