В Швеции за ночь умышленно подожгли около сотни машин

Сегодня ночью в разных городах на юго-западе Швеции подожгли больше 80 автомобилей. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Поджоги были в Гетеборге, Мальме, Тролльхеттане, Гельзинборге, Фалькенберге и Люсечиле.
Только в Гетеборге сгорели не меньше 88 машин. В Тролльхеттане машины поджигали около 40 молодых людей в масках, они также атаковали сотрудников полиции и забросали их камнями.
Информации о задержаниях пока нет. Есть ли пострадавшие - также неизвестно.
По словам свидетелей, люди в масках шли от машине к машине, разбивали стекла и бросали туда воспламеняющиеся жидкости. Это происходило на парковках торговых центров и больниц.
Полиция Греции задержала подозреваемого в поджогах, которые привели в возникновению у Афин лесных пожаров, в которых погибли люди.