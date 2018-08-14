В Швеции за ночь умышленно подожгли около сотни машин

Фото: The Local

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Группы людей в масках в нескольких городах Швеции ходили по парковкам и поджигали машины

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Сегодня ночью в разных городах на юго-западе Швеции подожгли больше 80 автомобилей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Поджоги были в Гетеборге, Мальме, Тролльхеттане, Гельзинборге, Фалькенберге и Люсечиле.

Только в Гетеборге сгорели не меньше 88 машин. В Тролльхеттане машины поджигали около 40 молодых людей в масках, они также атаковали сотрудников полиции и забросали их камнями.

Информации о задержаниях пока нет. Есть ли пострадавшие - также неизвестно.

По словам свидетелей, люди в масках шли от машине к машине, разбивали стекла и бросали туда воспламеняющиеся жидкости. Это происходило на парковках торговых центров и больниц.

Полиция Греции задержала подозреваемого в поджогах, которые привели в возникновению у Афин лесных пожаров, в которых погибли люди.