В Сингапуре рассказали, сколько потратили на саммит Трампа и Кима

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Раньше местные СМИ сообщали об очень больших суммах и это вызвало возмущение в обществе. Власти заявили, что потратили $12 млн

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Саммит лидеров США и КНДР обошелся Сингапуру в $12 млн. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны, передает Reuters.

Большая часть денег пошла на обеспечение безопасности встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В эту сумму не учтена еще оплата номера в гостинице для лидера Северной Кореи.

До саммита власти Сингапура заявили, что берут на себя расходы, связанные с пребыванием на саммите делегации Северной Кореи.

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Встреча лидеров КНДР и США состоялась 12 июня.