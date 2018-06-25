В Сингапуре рассказали, сколько потратили на саммит Трампа и Кима

Саммит лидеров США и КНДР обошелся Сингапуру в $12 млн. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны, передает Reuters.
Большая часть денег пошла на обеспечение безопасности встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В эту сумму не учтена еще оплата номера в гостинице для лидера Северной Кореи.
До саммита власти Сингапура заявили, что берут на себя расходы, связанные с пребыванием на саммите делегации Северной Кореи.
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Встреча лидеров КНДР и США состоялась 12 июня.