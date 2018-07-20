В Сингапуре судят бизнесмена: поставлял в КНДР предметы роскоши

Фото: longislandpawnshop.com

commenthover

Делец в нарушение санкционного режима переправлял в Северную Корею дорогое вино, брендовый парфюм, музыкальные инструменты и другие предметы

Реклама

Реклама

Директора одной из сингапурских фирм судят на родине за организацию поставок в Северную Корею предметов роскоши в нарушение санкций ООН. Об этом со ссылкой на местную газету Straits Times пишет агентство Reuters.

Коммерсанту было предъявлено обвинение за продажу в КНДР таких вещей, как музыкальные инструменты, предметы парфюмерии, вино и прочее.

В генпрокуратуре Сингапура не ответили агентству на запрос о подробностях этого дела.

Смотрите также: Трамп и Ким встретились в Сингапуре: фото для истории

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Северной Кореи под гарантии США. Встреча состоялась в роскошном отеле "Капелла" на острове Сентоса.