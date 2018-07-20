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20.07.2018, 08:07

В Сингапуре судят бизнесмена: поставлял в КНДР предметы роскоши

В Сингапуре судят бизнесмена: поставлял в КНДР предметы роскоши - Фото
Фото: longislandpawnshop.com

Делец в нарушение санкционного режима переправлял в Северную Корею дорогое вино, брендовый парфюм, музыкальные инструменты и другие предметы

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Директора одной из сингапурских фирм судят на родине за организацию поставок в Северную Корею предметов роскоши в нарушение санкций ООН. Об этом со ссылкой на местную газету Straits Times пишет агентство Reuters.

Коммерсанту было предъявлено обвинение за продажу в КНДР таких вещей, как музыкальные инструменты, предметы парфюмерии, вино и прочее.

В генпрокуратуре Сингапура не ответили агентству на запрос о подробностях этого дела.

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12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Северной Кореи под гарантии США. Встреча состоялась в роскошном отеле "Капелла" на острове Сентоса.

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Теги: предметы роскоши, санкции, кндр, поставки, сингапур
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