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06.09.2018, 21:05

В Словении задержан ультраправый экс-кандидат в президенты страны

В Словении задержан ультраправый экс-кандидат в президенты страны - Фото
Андрей Шишко (фото - siol.net)

Андрея Шишко подозревают в подготовке свержения конституционного строя

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Полиция Словении заявила о задержании двух подозреваемых в подготовке насильственного свержения конституционного строя. Об этом сообщается в Twitter полиции.

"Следователи провели обыски в пяти жилых домах, прокуратура Марибора руководит расследованием", - говорится в сообщении.

Словенское агентство печати (STA) сообщает, что подозреваемые - глава непарламентской партии "Объединенная Словения" и ультраправой организации "Штырская гвардия" Андрей Шишко, а также его соратник. 

В 2017 году Шишко был кандидатом в президенты Словении.

По информации портала 24UR.com, расследование связано с фотографиями вооруженных людей в масках, которые появились в социальных сетях в начале сентября. Утверждалось, что на них члены "Штырской гвардии". Шишко заявил, что его организация способна обеспечить "общественный порядок и пограничный контроль" страны.

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Теги: словения, свержение конституционного строя, Андрей Шишко, ультраправые
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