В Совбезе ООН провалили две резолюции по Сектору Газа

Фото: Getty Images

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США заблокировали резолюцию Кувейта и проект США тоже провалился - за него проголосовал только Вашингтон

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В Совете безопасности ООН провалились сразу две резолюции по конфликту Сектора Газа и Израиля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

США ветировали проект резолюции, которую предложил Кувейт. В ней был призыв прекратить насилие со стороны Израиля и сожаление относительно запуска ракет из Сектора Газа.

Проект резолюции США, который осуждал агрессию со стороны Сектора Газа, также не поддержали.

Посол США в ООН Никки Хейли сказала, что ее коллеги в ООН пытаются обвинить Израиль без признания вины ХАМАС. "Понятно, что ООН безнадежно предубеждена относительно Израиля", - сказала она.

Столкновения на границе Израиля и Сектора Газа продолжаются.

Конфликт обострился, когда 14 мая США официально открыли свое посольство в Иерусалиме, несмотря на критическую реакцию мирового сообщества и протесты палестинцев на границе сектора Газы с Израилем, в ходе которых израильские военные убили 52 палестинца.