В Совбезе ООН провалили две резолюции по Сектору Газа

В Совете безопасности ООН провалились сразу две резолюции по конфликту Сектора Газа и Израиля. Об этом сообщает Deutsche Welle.
США ветировали проект резолюции, которую предложил Кувейт. В ней был призыв прекратить насилие со стороны Израиля и сожаление относительно запуска ракет из Сектора Газа.
Проект резолюции США, который осуждал агрессию со стороны Сектора Газа, также не поддержали.
Посол США в ООН Никки Хейли сказала, что ее коллеги в ООН пытаются обвинить Израиль без признания вины ХАМАС. "Понятно, что ООН безнадежно предубеждена относительно Израиля", - сказала она.
Столкновения на границе Израиля и Сектора Газа продолжаются.
Конфликт обострился, когда 14 мая США официально открыли свое посольство в Иерусалиме, несмотря на критическую реакцию мирового сообщества и протесты палестинцев на границе сектора Газы с Израилем, в ходе которых израильские военные убили 52 палестинца.