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02.06.2018, 10:41

В Совбезе ООН провалили две резолюции по Сектору Газа

В Совбезе ООН провалили две резолюции по Сектору Газа - Фото
Фото: Getty Images

США заблокировали резолюцию Кувейта и проект США тоже провалился - за него проголосовал только Вашингтон

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В Совете безопасности ООН провалились сразу две резолюции по конфликту Сектора Газа и Израиля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

США ветировали проект резолюции, которую предложил Кувейт. В ней был призыв прекратить насилие со стороны Израиля и сожаление относительно запуска ракет из Сектора Газа. 

Проект резолюции США, который осуждал агрессию со стороны Сектора Газа, также не поддержали. 

Посол США в ООН Никки Хейли сказала, что ее коллеги в ООН пытаются обвинить Израиль без признания вины ХАМАС. "Понятно, что ООН безнадежно предубеждена относительно Израиля", - сказала она. 

Столкновения на границе Израиля и Сектора Газа продолжаются. 

Конфликт обострился, когда 14 мая США официально открыли свое посольство в Иерусалиме, несмотря на критическую реакцию мирового сообщества и протесты палестинцев на границе сектора Газы с Израилем, в ходе которых израильские военные убили  52 палестинца.

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Теги: резолюция, сектор газа, совет безопасности оон
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