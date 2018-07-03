В спасении детей в пещере в Таиланде участвовал дайвер из Украины

Скриншот из видеозаписи

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Всеволод Коробов учил тайских морских котиков нырять в сложных пещерах

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Украинский дайвер Всеволод Коробов участвовал в спасательной операции в Таиланде, где 12 детей и одного взрослого девять дней искали в затопленной пещере. Об этом сообщает BBC Украина.

По информации издания, Коробов работает инструктором по дайвингу в Пхукете. Во время спасательной операции он прошел сложный трёхкилометровую участок в затопленной пещере.

Дайвер рассказал, что он и его друг Максим прилетели к пещеру с пропавшими детьми 29 июня.

"Нашей задачей было научить тайских морских котиков нырять в таких сложных пещерах, поскольку выяснилось, что у них нет опыта такого погружения", - пояснил Коробов.

Он добавил, что местные военные включили его и его друга в спасательную команду.

2 июля в Таиланде, в пещере Тхам Луанг Нанг Нон найдены живыми все 12 подростков, которые 23 июня вместе со своим тренером по футболу отправились в пещеру на экскурсию и пропали.

Местные власти, которые разрабатывают план, как вывести на поверхность попавших в западню людей, предполагают, что спасение может затянуться на несколько месяцев.