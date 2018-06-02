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02.06.2018, 10:00

В США 200 человек отравились салатом: пять летальных случаев

В США 200 человек отравились салатом: пять летальных случаев - Фото
Фото: pixabay.com

Отравления фиксируют на протяжении последних трех месяцев

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В США в результате отравление салатом умерли пятеро человек. Об этом сообщает AP.

Власти связывают отравления с салатом-латуком, вырощенным в Аризоне. В магазинах, вероятно, уже не осталось этой партии из-за короткого периода хранения продукта. 

При этом сообщениях о новых случаях отравления продолжают поступать. Всего известно о 197 случаях в 35 штатах. По меньшей мере 89 человек госпитализировали. 

Летальные случаи зафиксированы в Калифорнии, Арканзасе, Нью-Йорке и Миннесоте. 

Первое отравление было в марте и самое недавнее зафиксировано 12 мая. 

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Теги: летальные случаи, отравление, США, салат
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