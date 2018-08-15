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15.08.2018, 13:55

В США 300 священников подозреваются в педофилии

В США 300 священников подозреваются в педофилии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Жертвами педофилии стали более одной тысячи детей, отмечается в докладе коллегии присяжных заседателей США

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Свыше 300 католических священников с 1950-х годов совершили надругательства над более чем одной тысячей несовершеннолетних в шести епархиях американского штата Пенсильвания. Об этом свидетельствует обнародованный во вторник, 14 августа, доклад большого жюри - коллегии присяжных заседателей, которая в США определяет обоснованность предъявления официальных обвинений, пишет Deutsche Welle.

По данным доклада, в действительности число детей может быть намного выше, поскольку часть документов утрачена, а жертвы в большинстве случаев опасались огласки.

Генеральный прокурор Пенсильвании отметил, что за два года расследования было выявлено, что случаи педофилии покрывались высокопоставленными представителями церкви в этом штате, а также на уровне Ватикана.

В июне 2016 года папа римский Франциск заявил, что епископы, отказывающиеся от расследования случаев педофилии в своих епархиях, потеряют свое место. Борьба с педофилией и "нулевая толерантность" к ней являются одной из центральных тем для Ватикана с момента избрания Франциска в 2013 году.

В Австралии разгорался скандал на почве совращения несовершеннолетних священниками местной католической церкви: за последние 60 лет около 7% священников, по данным следствия, подозревались в педофилии.

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Теги: педофилия, священники
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