В США арестовали экс-офицера разведки: шпионил в пользу Китая

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

В 2013-2017 годах американец несколько раз ездил в КНР и передавал местной разведке информацию оборонного характера, утверждает следствие

Реклама

Реклама

Бывший офицер разведуправления Минобороны США арестован по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Reuters.

ФБР задержало 58-летнего Рона Роквелла Хансена 2 июня 2018 года, когда он направлялся в аэропорт Сиэтл/Такома (штат Вашингтон) на стыковочный рейс в КНР.

По версии следствия, бывший разведчик, будучи "агентом китайского правительства", пытался передать Пекину за "сотни тысяч долларов" информацию из сферы обороны США.

Хансен, свободно владеющий китайским и русским языками, работал в американской разведке сначала как военнослужащий, а затем в качестве гражданского сотрудника, и долгое время имел доступ к гостайне.

Как утверждают в Минюсте США, в 2013-2017 годах мужчина несколько раз ездил в Китай на конференции и передавал местной разведке добытую им информацию. Его "услуги" китайцы якобы оплачивали банковскими переводами, наличными и кредитными карточками.

Тем временем в МИД Китая утверждают, что "не располагают информацией" по делу Хансена.

В апреле 2018 года экс-резидент разведки СССР в Вашингтоне Олег Калугин заявил, что сейчас в США действуют более ста скрытых агентов Кремля.

