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20.06.2018, 10:08

В США двум выходцам из СССР грозит до 20 лет за вымогательство

В США двум выходцам из СССР грозит до 20 лет за вымогательство - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Криминальный авторитет Ражден Шулая и грузинский профессиональный боксер Автандил Хурцидзе признаны виновными в совершении ряда преступлений в США

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В США суд признал двух членов организованной преступной группы из бывшего СССР – главаря Раждена Шулая и грузинского профессионального боксера Автандила Хурцидзе – причастными к вымогательству, кражам, торговле крадеными товарами и мошенничеству. Подсудимым грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщает Радио Свобода.

В суде прокуроры называли Шулая русским словом "вор", то есть представителем круга "элитных преступников из бывшего Советского Союза, получающих дань от других преступников, предлагающих защиту и использующих свой статус для решения споров среди преступников низшего уровня".

По словам прокуроров, большинство членов банды Шулая родились на территории бывшего СССР и поддерживали связи с "коллегами" в Грузии, Украине и России, даже работая в Соединенных Штатах.

Шулая признали виновным по пяти статьям. Одна из них – преступный сговор – предусматривает до 20 лет тюрьмы, другие – до пяти лет.

Экс-чемпион по боксу в среднем весе Хурцидзе был бойцом Шулая, утверждают прокуроры. По их словам, есть видео, где он дважды нападал на людей от имени "шефа". Хурцидзе признан виновным в преступном сговоре и мошенничестве, каждая из статей предусматривает до 20 лет тюрьмы.

7 июня 2018 года глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Украине находятся от 80 до 100 "воров в законе".

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Теги: вор в законе, криминальный авторитет, ражден шулая, автандил хурцидзе, выходцы из ссср
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