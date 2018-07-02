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Боты:
02.07.2018, 08:15

В США испытали гравитационную ядерную бомбу

В США испытали гравитационную ядерную бомбу - Фото
Фото: US Air Force

Бомбу без ядерного заряда сбросили с бомбардировщика на полигоне штата Невада

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В США 9 июня на полигоне в Неваде провели испытания управляемой ядерной бомбы B61-12. Об этом сообщает портал military.com со ссылкой на Национальное управление ядерной безопасности США. 

Бомбу испытали на стратегическом бомбардировщике Northrop B-2 Spirit. С него сбросили бомбу без ядерного заряда. 

Целью испытаний было показать неядерные возможности бомбы и протестировать, как самолет справляется с доставкой боеприпасов.

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Бомбу уже испытывали в 2015 году, но на другом самолете. 

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Теги: США, испытания, ядерная бомба
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