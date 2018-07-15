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15.07.2018, 10:45

В США лоббисты пытались снять санкции с компании Дерипаски - СМИ

В США лоббисты пытались снять санкции с компании Дерипаски - СМИ - Фото
Олег Дерипаска (фото: скриншот видео)

Лоббисты обращались к послам разных стран, чтобы те поддержали план снятия санкций с Русала при условии отказа Дерипаски от контроля над компанией

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Американская лоббистская компания Mercury LLC пыталась убедить послов Франции, Германии и других стран в необходимости снятия санкций с компании Русал. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на документы Минюста США.

Лоббисты утверждали, что необходимо продемонстрировать международную поддержку плана снятия санкций в том случае, если ее владелец российских миллиардер Олег Дерипаска лишится контроля над компанией Русал.

Лоббисты разработали текст сообщений по меньшей мере для шести послов. В них шла речь о поддержке плана уменьшения пакета акций Дерипаски в компании EN+ Group – холдинге, который владеет почти 50% акций Русала.

Также СМИ стало известно, что нанял лоббистов – член Британской палаты лордов консерватор Грегори Баркер. За работу Mercury LLC должна была получать более $100 тыс каждые четыре недели.

4 апреля этого года США ввели новые санкции против российских олигархов и компаний, в том числе - против Дерипаски и компании Русал. До конца этого же дня в результате санкций состояние российского миллиардера сократилось на $957 млн.

25 мая Дерипаска покинул совет директоров компании Русал.

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Теги: русал, олег дерипаска, компания русал, санкции против русала, американские лоббисты
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