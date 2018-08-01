В США мальчик впервые за 23 года побил рекорд Майкла Фелпса: фото

Фото: скриншот видео

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У меня была очень сильная мотивация, отметил 10-летний мальчик Кларк Кент

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В Калифорнии 10-летнему мальчику Кларку Кент удалось побить рекорд известного американского пловца Майкла Фелпса в этом же возрасте, поскольку он проплыл стометровку на секунду быстрее - 1:09:38. Об этом сообщает Huffington Post.

Показатель Фелпса никто не мог обойти 23 года подряд.

Мальчика друзья назвали "Суперменом". Он проплыл сто метров баттерфляем за 1:09:38.

В 1995 году рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр Майкл Фелпс проплыл эту же дистанцию ​​за 1:10.48. Тогда Фелпс выступал в категории для мальчиков 10 лет и младше.

Кларк Кент (фото - twitter.com/CNN)

Кларк, который учится в пятом классе, мечтал побить рекорд Фелпса с семи лет , когда начал заниматься плаванием.

"У меня была очень сильная мотивация. И я так счастлив, что мне удалось побить этот рекорд", - поделился мальчик.

Майкл Фелпс попал на свои первые Олимпийские игры в 15 лет. Он стал единственным в истории этого спорта 23-кратным олимпийским чемпионом, 26-кратным чемпионом мира в 50 метрах в бассейне и абсолютным рекордсменом по количеству наград (28 медалей) на Олимпийских играх. Смог установить 39 мировых рекордов.

8 мая 2018 года 22-летний Феликс Земдегс из Австралии побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика.