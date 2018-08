В США мужчина поругался с женой и влетел в дом на самолете: видео

Скриншот из видеозаписи

Вчера, 13 августа, в американском штате Юта пилот легкомоторного самолета Cessna-525 поссорился с женой, сел за штурвал, сделал заход и протаранил дом, где в это время находилась супруга с ребенком. Об этом инциденте сообщил канал ABC News.

47-летний Дуэйн Юд, атаковавший на самолете собственный дом в городке Пейсон примерно в 02:30 ночи, погиб, а жена с ребенком выжили. В доме после падения самолета начался пожар.

Как выяснили в полиции, самолет принадлежал не несдержанному мужчине, а его работодателю. У злоумышленника были права на полеты, он считался опытным пилотом.

Tune in to KSL 5 News at Noon. @newsyCaitlin will be live with updates regarding plane crash in Payson, which officials are saying was an intentional act by Duane Youd, the pilot who died in the incident. pic.twitter.com/wl3dd0cEFL