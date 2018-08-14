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14.08.2018, 09:20

В США мужчина поругался с женой и влетел в дом на самолете: видео

В США мужчина поругался с женой и влетел в дом на самолете: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Злоумышленник, опытный пилот, погиб. Его супруга с ребенком, которые находились во время атаки в доме, остались живы.

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Вчера, 13 августа, в американском штате Юта пилот легкомоторного самолета Cessna-525 поссорился с женой, сел за штурвал, сделал заход и протаранил дом, где в это время находилась супруга с ребенком. Об этом инциденте сообщил канал ABC News.

47-летний Дуэйн Юд, атаковавший на самолете собственный дом в городке Пейсон примерно в 02:30 ночи, погиб, а жена с ребенком выжили. В доме после падения самолета начался пожар.

Как выяснили в полиции, самолет принадлежал не несдержанному мужчине, а его работодателю. У злоумышленника были права на полеты, он считался опытным пилотом.

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Как сообщили правоохранители, Юда незадолго до фатального инцидента арестовали в воскресенье за нападение на жену после того, как он вместе с ней "выпил и пошел поговорить к каньону".

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Теги: Юта, авиакатастрофа, самолет, жена, ссора, таран
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