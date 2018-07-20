В США на озере затонул автобус-амфибия: много погибших

Фото: unsplash.com

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На борту находились минимум 30 человек, судьба пяти пока не известна

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В американском штате Миссури на озере Тейбл-Рок затонул туристический автобус-амфибия. ВВС сообщает, что в кораблекрушении погибли минимум 11 человек, 7 взрослых и детей госпитализированы.

На борту находились около 30 человек. Один пассажир получил серьезные травмы, судьба еще пятерых неизвестна. Шериф местного отделения полиции уточнил, что на борту находился и полицейский его участка, работавший там в свободное время.

По предварительным данным, автобус затонул из-за ветрового волнения, вызванного грозовым фронтом.

На место происшествия прибыли пожарные и медики. На озере работают водолазы, поисково-спасательные операции проводятся и после наступления темноты.

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У берегов Кипра затонуло судно с мигрантами. Во время происшествия погибли по меньшей мере 19 человек, еще 30 пропали без вести.