В США назвали сроки создания Космических войск

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Это необходимо в связи с усилением конкуренции и угроз со стороны Китая и России

Реклама

Реклама

Космические силы США станут шестым родом американских войск, их планируют создать к 2020 году. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает The Associated Press.

Пенс заявил, что новый род войск необходим для обеспечения американского господства в космосе в условиях усиления конкуренции и угроз со стороны Китая и России.

"Космос, который когда-то был миролюбивым и бесконкурентным, сейчас многолюдный и соревновательный", - отметил он.

Пенс уточнил, что детали первого этапа реализации плана по созданию Космических сил Пентагон обнародует позже.

18 июня президент США Дональд Трамп подписал ряд приказов по космической политике Белого дома. В частности, он распорядился создать отдельное военное подразделение - Космические силы, а также приступить к решению проблемы скопившихся на орбите отходов исследовательской деятельности человека, которые летают вокруг Земли, как спутники.