В США назвали возможные сроки ядерного разоружения Северной Кореи

Джон Болтон (фото - gettyimages.com)

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США понадобится всего год для денуклеаризации Северной Кореи, отметил советник Дональда Трампа Джон Болтон

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Вашингтон планирует завершить программу ядерного разоружения Северной Кореи за один год. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Reuters.

"Если они уже приняли стратегическое решение и настроены на сотрудничество, мы можем продвигаться очень быстро. Физически мы сможем уничтожить большую часть их программ в течение года", - подчеркнул советник.

По его словам, госсекретарь США Майк Помпео, скорее всего, обсудит предложение с представителями КНДР в ближайшее время.

Издание The Financial Times сообщило, что Помпео должен был посетить Северную Корею на этой неделе, но государственный департамент США не подтвердил пока никаких планов поездок.

14 июня 2018 года Помпео заявлял, что США не ослабят санкции против Северной Кореи, пока страна не продемонстрирует "полную денуклеризацию".

12 июня президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын во время двустороннего исторического саммита в Сингапуре подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США.

Трамп пообещал приостановить традиционные военные учения с Южной Кореей, пока переговоры о ядерном разоружении КНДР продвигаются в правильном направлении.