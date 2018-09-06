В США неизвестный открыл стрельбу в банке, погибли четверо

В банке американского города Цинциннати неизвестный открыл стрельбу. В результате четыре человека погибли, в том числе - сам нападавший. Об этом сообщает в Twitter местная полиция.
Начальник полиции города Элиот Айзек отметил, что неизвестный открыл стрельбу 6 сентября, около 9-ти утра по местному времени.
Стрелок вошел в вестибюль банка и открыл огонь. Правоохранители, которые находились на месте, также начали стрелять.
Пока неизвестно, застрелила нападающего полиция, или он совершил самоубийство.
Мэр Цинциннати Джон Кренли заявил, что стрелок расстрелял невинных жертв и выразил благодарность полицейским, которые вовремя отреагировали на инцидент.
3 сентября в жилом комплексе калифорнийского города Сан-Бернардино злоумышленник или несколько злоумышленников открыли стрельбу, ранив по меньшей мере 10 человек.