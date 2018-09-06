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06.09.2018, 19:01

В США неизвестный открыл стрельбу в банке, погибли четверо

В США неизвестный открыл стрельбу в банке, погибли четверо - Фото
Фото: twitter.com/CincyPD

Инцидент произошел в Цинциннати

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В банке американского города Цинциннати неизвестный открыл стрельбу. В результате четыре человека погибли, в том числе - сам нападавший. Об этом сообщает в Twitter местная полиция.

Начальник полиции города Элиот Айзек отметил, что неизвестный открыл стрельбу 6 сентября, около 9-ти утра по местному времени.

Стрелок вошел в вестибюль банка и открыл огонь. Правоохранители, которые находились на месте, также начали стрелять.

Пока неизвестно, застрелила нападающего полиция, или он совершил самоубийство.

Мэр Цинциннати Джон Кренли заявил, что стрелок расстрелял невинных жертв и выразил благодарность полицейским, которые вовремя отреагировали на инцидент.

3 сентября в жилом комплексе калифорнийского города Сан-Бернардино злоумышленник или несколько злоумышленников открыли стрельбу, ранив по меньшей мере 10 человек.

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Теги: Цинциннати, стрельба, стрельба в банке
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