В США после перестрелки с полицией погиб игравший в РФ спортсмен

Тайлер Ханикатт Фото: twitter.com/Khimkibasket

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Полицию вызвала мать спортсмена. Женщина сообщила, что ее сын ведет себя "как-то странно"

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В Лос-Анджелесе американский баскетболист Тайлер Ханикатт, который в последних сезонах выступал за российский подмосковный клуб "Химки", устроил перестрелку с полицейским спецназом, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на полицию.

По информации агентства, полицию вызвала мать спортсмена. Женщина сообщила, что ее сын ведет себя "как-то странно".

После того как полицейские приехали к дому Ханикатт предположительно открыл по ним огонь. Однако никто не был ранен. Баскетболист забаррикадировался.

Как пишет издание, после длительного противостояния команда спецназовцев проникла в дом. Департамент полиции Лос-Анджелеса заявляет, что подозреваемый, имя которого правоохранители назвать отказались, был обнаружен мертвым. Там утверждают, что Ханикатт застрелился.

Отмечается, что 15 июля Ханикатт должен был отпраздновать 28 день рождения. Последним клубом, за который он выступал, были "Химки", но его контракт истек после завершения сезона 2017-2018 гг.

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