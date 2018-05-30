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30.05.2018, 14:59

В США расследуют давление Трампа на генпрокурора - СМИ

В США расследуют давление Трампа на генпрокурора - СМИ - Фото
Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

По данным СМИ, врезидент США оказывал давление на Джеффа Сешнса, чтобы тот отменил свое решение о самоотводе по делу о российском вмешательстве

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер занимается расследование давления со стороны американского лидера Дональда Трампа на генпрокурора Джеффа Сешнса по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на New York Times.

"Президент Трамп оказывал давление на генпрокурора Джеффа Сешнса, чтобы тот отменил свое решение о самоотводе в надзоре по делу о российском вмешательстве (в президентские выборы США в 2016 году, - ред.), и спецпрокурор Роберт Мюллер сейчас расследует этот эпизод", - отмечается в сообщении.

СМИ располагает информацией, что Трамп во время ужина с Сешнсом во Флориде в марте 2017 года года раскритиковал генпрокурора и попросил его отменить свое решение о самоотводе. Сешнс отклонил просьбу Трампа.

11 мая вице-президент США Майк Пенс заявил, что Мюллеру "в интересах страны пора свернуть" его расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года и потенциальных связей между командой Трампа и Кремлем. 

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Теги: Роберт Мюллер, дональд трамп
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