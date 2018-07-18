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18.07.2018, 23:15

В США решили, что делать с подозреваемой в шпионаже россиянкой

В США решили, что делать с подозреваемой в шпионаже россиянкой - Фото
Мария Бутина (фото - скриншот видео)

Марию Бутину на время следствия оставили под стражей

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В США судья принял решение арестовать на время судебного разбирательства гражданку РФ Марию Бутину, которую подозревают в шпионаже в пользу Москвы. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение суд принял из-за риска побега Бутиной из США.

Во время слушания в окружном суде штата округа Колумбия прокуроры показали фотографию Бутиной. На снимке изображено, как она встречается в ресторане в Вашингтоне с якобы российским агентом разведки.

15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину. В Минюсте США заявляют, что россиянка работала под руководством высокопоставленного кремлевского чиновника, ее обвиняют в проникновении в американскую политическую организацию и незарегистрированной деятельности в пользу РФ.

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Теги: мария бутина, российская шпионка
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