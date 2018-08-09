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09.08.2018, 09:55

В США сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов: фото

В США сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов: фото - Фото
Фото: facebook.com/Briana Deane

В Твинсбурзи две пары обвенчали священники-близнецы

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В Твинсбурзи штата Огайо 31-летние сестры-близнецы Бриттани и Бриана Дин вышли замуж за 34-летних близнецов Джоша и Джереми Сельерс. Об этом сообщает Metro.

По данным издания, свадебная церемония прошла на фестивале близнецов, где пары ранее познакомились.

"Это - настоящая сказка. Выйти замуж за близнецов - это то, что очень важно для нас", - сказала Бриана. 

Она вышла замуж за Джереми, а ее сестра Бриттани - за Джоша.

"Я очень надеюсь, что у нас скоро будут дети-близнецы, которые смогут любить и поддерживать друг друга также, как и мы. Мы понимали, что шансов мало, но все равно надеялись, что когда-нибудь найдем своих близнецов ", - уточнила Бриана.

Братья-близнецы также поклялись не вступать в брак, если не полюбят идентичных сестер.

Пары планируют жить в одном доме и вместе растить будущих детей. "Когда у нас будут дети, формально можно считать кузенами, но формально они будут приходиться друг другу родными братьями и сестрами, с общей генетикой. У них будут две мамы и два папы, которые будут жить все вместе", - отметила Бриттани.

Девушки вышли замуж в одинаковых платьях и с одинаковыми прическами, женили их священники-близнецы.

8 августа 2018 года в Киеве отмечался свадебный бум.

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Теги: свадьба, сестры-близнецы, братья-близнецы, священники-близнецы
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