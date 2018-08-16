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16.08.2018, 16:29

В США скейтборд помог подростку пережить удар молнии

В США скейтборд помог подростку пережить удар молнии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

13-летний мальчик три дня находился в коме, сейчас его жизни ничего не угрожает

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В США подросток выжил после удара молнии. Мальчик получил смертельно опасный удар молнии, но благодаря скейтборду инцидент не закончился трагедией, сообщает Mail Online.

В американском штате Аризона молния ударила 13-летнего Джозайю Видмана из Эль Миража. Мальчик с другом катался на скейтборде в местном парке, когда начался грозовой ливень. По дороге домой в подростка ударила молния. 

Медики считают, что металлические эллементы на доске заземлили заряд и частично защитили мальчика. Подростка в результате удара молнии подбросило вверх, мальчик упал на землю, ударился головой и потерял сознание.

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Подростка экстренно госпитализировали. Мальчик находился в коме три дня. Отец подростка уверен, что без скейтборда повреждения его сына оказались бы более серьезными. Медики диагностировали у подростка минимальные травмы и ожоги, жизни мальчика ничего не угрожает.

31 июля во Львовской области от удара молнии погиб 50-летний мужчина. Второго мужчину под Одессой удар молнии отправил в реанимацию.

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Теги: США, подросток, удар молнии, скейтборд
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