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23.07.2018, 06:33

В США создали группу по противодействию российским хакерам

В США создали группу по противодействию российским хакерам - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Создание рабочей группы по вопросам угроз в киберпространстве согласуется с работой разведки США за последние два года

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Агентство национальной безопасности (АНБ, - ред.) США создало рабочую группу по противодействию российским угрозам в киберпространстве. Об этом директор АНБ генерал Пол Накасоне заявил на ежегодном форуме по безопасности в Аспене штата Колорадо, передает Deutsche Welle.

Ранее в июле о намерении АНБ сотрудничать с кибернетическим командованием США по вопросу противодействия угрозам со стороны РФ в ходе промежуточных выборов в США сообщала газета The Washington Post. "Создание группы согласуется с деятельностью американской разведки с 2016 года", - отметил Накасоне.

20 июля 2018 года первый заместитель министра юстиции США  Род Розенстайн заявил, что Россия будет и дальше пытаться манипулировать выборами в США.

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Теги: США, рф, хакеры, Агентство национальной безопасности
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