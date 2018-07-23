В США создали группу по противодействию российским хакерам

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Создание рабочей группы по вопросам угроз в киберпространстве согласуется с работой разведки США за последние два года

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Агентство национальной безопасности (АНБ, - ред.) США создало рабочую группу по противодействию российским угрозам в киберпространстве. Об этом директор АНБ генерал Пол Накасоне заявил на ежегодном форуме по безопасности в Аспене штата Колорадо, передает Deutsche Welle.

Ранее в июле о намерении АНБ сотрудничать с кибернетическим командованием США по вопросу противодействия угрозам со стороны РФ в ходе промежуточных выборов в США сообщала газета The Washington Post. "Создание группы согласуется с деятельностью американской разведки с 2016 года", - отметил Накасоне.

20 июля 2018 года первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн заявил, что Россия будет и дальше пытаться манипулировать выборами в США.