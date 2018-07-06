В США судят школьного психолога‐лесбиянку за растление учениц

Кристи Торби (полицейская ориентировка)

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По данным полиции, Кристи Торбик вступала в интимную связь со школьницами с декабря 2016-го по январь 2017 года, одной из девушек было 14 лет

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В американском штате Нью-Гэмпшир школьного психолога обвиняют в растлении девяти несовершеннолетних, троих из них - при отягощающих обстоятельствах. Об этом сообщает New York Post.

Согласно материалам дела, 39-летняя Кристи Торбик вступала в интимную связь со школьницами с декабря 2016-го по январь 2017 года. Одной из девушек было 14 лет.

Женщина сама пришла в полицию вскоре после того, как следователям сообщили о предполагаемом преступлении, совершенном ею в школе.

По информации издания, Торбик работала в школе первый год, до этого она занимала должность психолога в другом учебном заведении. Там, по словам полицейских, на нее подобных жалоб не поступало.

Прокурор требует для Торбик 10 лет колонии. Обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия будут сняты с подсудимой, если она признает свою вину.

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