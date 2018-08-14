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14.08.2018, 06:29

В США уволили агента ФБР за критику Дональда Трампа

В США уволили агента ФБР за критику Дональда Трампа - Фото
Питер Строк (фото - www.pbs.org)

Питер Строк упоминал американского президента Дональда Трампа в переписке с коллегой-подругой и был за это отстранен от исполнения обязанностей

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Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) уволило агента Питера Строка, который во время президентской компании 2016 года критиковал президента США Дональда Трампа в личной переписке. Об этом сообщает Reuters. 

Отмечается, что он обменивался СМС-сообщениями со своей коллегой и подругой Лизой Пейдж, в которых критически высказывался о возможном президентстве Трампа.  

Согласно информации, Строк - член команды спецпрокурора Роберта Мюллера, который участвовал в расследовании дела о влиянии России на президентские выборы в США в 2016 году.

Адвокат Строка Айтан Гольман заявил, что проработавшего 21 год в спецслужбе сотрудника наказали "за политические высказывания, которые защищены Первой поправкой (к Конституции - ред.)".

По его словам, в ходе внутреннего дисциплинарного расследования речь шла об отстранении Строка от выполнения обязанностей на 60 дней и понижении его в должности. 

Сам президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение Строка в своем Twitter. "Наконец-то его уволили", - написал он.

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2 мая NYT писал, что у Мюллера к Трампу есть по меньшей мере 40 вопросов, которые касаются вмешательства России. Сам Трамп назвал "позорным", что список этих вопросов стал известен СМИ. 

2 мая 2018 года сообщалось, что Мюллер может вызвать президента США в суд, если тот откажется давать показания перед командой юристов спецпрокурора по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

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Теги: вмешательство РФ, Роберт Мюллер, вмешательство РФ в выборы США, США, дональд трамп, фбр, Лиза Пейдж, питер строк, влияние рф на выборы сша, агент фбр
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