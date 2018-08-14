В США уволили агента ФБР за критику Дональда Трампа

Питер Строк (фото - www.pbs.org)

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Питер Строк упоминал американского президента Дональда Трампа в переписке с коллегой-подругой и был за это отстранен от исполнения обязанностей

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Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) уволило агента Питера Строка, который во время президентской компании 2016 года критиковал президента США Дональда Трампа в личной переписке. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что он обменивался СМС-сообщениями со своей коллегой и подругой Лизой Пейдж, в которых критически высказывался о возможном президентстве Трампа. Согласно информации, Строк - член команды спецпрокурора Роберта Мюллера, который участвовал в расследовании дела о влиянии России на президентские выборы в США в 2016 году.

Адвокат Строка Айтан Гольман заявил, что проработавшего 21 год в спецслужбе сотрудника наказали "за политические высказывания, которые защищены Первой поправкой (к Конституции - ред.)".

По его словам, в ходе внутреннего дисциплинарного расследования речь шла об отстранении Строка от выполнения обязанностей на 60 дней и понижении его в должности.