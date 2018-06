В США в редакции газеты произошла стрельба: есть погибшие

Скриншот видео

В США в штате Мэриленд в здании редакции газеты The Capital Gazette произошла стрельба. Погибли четыре человека, сообщает CBS News со ссылкой на два источника.

Полиция подтвердила, что жертвы есть и подозреваемый был задержан.

Не известно точно, есть ли еще пострадавшие - СМИ сообщают о пятерых раненых.

Из здания с поднятыми руками вывели всех людей. Полицейские продолжают работать на месте.

Журналист газеты Фил Дэвис написал: "Стрелок стрелял через стеклянную дверь в офис и стрелял по нескольким сотрудникам. Не могу сказать больше и не хочу утверждать, что кто-то мертв, но это плохо".

Он также добавил: "Нет ничего страшнее, чем слышать выстрелы в людей, сидя под столом, а потом слышать как перезаряжают оружие".

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad.