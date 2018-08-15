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15.08.2018, 08:35

В США вернулась смертельная болезнь 18 века

В США вернулась смертельная болезнь 18 века - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Причиной цинги является нехватка в организме витамина C, избыточный вес и ожирение, отметили медики клиники в Спрингфилде

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В США медики за последние несколько лет зафиксировали десятки случаев заболевания цингой. Об этом сообщает Science Alert. 

Причиной заболевания, которая была распространена в XVIII веке, является нехватка в организме витамина C, цинга  проявляется в проблемах с волосами и зубами.

По данным издания, недавно житель города Спрингфилд в Массачусетсе Сонни Лопес обратился к врачу с жалобами на кровоточащие десны и разрушающиеся зубы. Он жаловался на выпадение волос и постоянное чувство усталости.

Врачи поставили ему диагноз "цинга", и это оказался не первый случай в Спрингфилде.

"Мы поставили наш первый диагноз такого рода около пяти-шести лет назад. Ситуация с тем пациентом была довольно драматичной, у него были проблемы с психическим здоровьем, он соглашался есть только хлеб и сыр. Между тем случаем и сегодняшним днем мы поставили 20-30 диагнозов "цинга", - сказал врач Эрик Черчилль клиники в Спрингфилде штата Массачусетс.

Он и его коллеги работают над исследовательским проектом по изучению цинги в городской среде.

Многие из пациентов с цингой, которых лечил Черчилль, имели лишний вес или ожирение.

По данным издания, в 2016 году в докладе из Австралии указывалась аналогичная частота заболевания цингой у группы пациентов с диабетом.

6 июля 2018 года сообщалось, что в США врачам удалось вылечить рак груди в терминальной стадии с помощью инновационной экспериментальной терапии.

 

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Теги: США, цинга, Эрик Черчилль, болезнь 18 века
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