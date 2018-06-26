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26.06.2018, 13:29

В США впервые одобрили лекарство на основе марихуаны

В США впервые одобрили лекарство на основе марихуаны - Фото
Фото: unsplash.com

Лекарственный препарат на основе компонентов марихуаны предназначен для пациентов с тяжелыми формами эпилепсии

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Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые разрешило применение лекарственного препарата на основе одного из каннабиноидов, содержащихся в конопле. Об этом сообщает Naked Science.

Препарат Epidiolex сокращает число приступов при двух редких и тяжелых формах эпилепсии. В основе препарата Epidiolex - каннабидиол (CBD), один из компонентов конопли. В отличие от тетрагидроканнабинола (THC), каннабидиол не обладает психоактивными свойствами. Препарат выполнен в виде сиропа со вкусом клубники, принимать его нужно дважды в день.

Epidiolex разработан для лечения двух тяжелых форм эпилепсии - синдрома Драве и синдрома Леннокса - Гасто.

Исследования последних лет показали: пациенты, принимавшие CBD, реже сталкивались с приступами. Эксперты FDA проанализировали результаты трех рандомизированных плацебо-контролируемых исследований применения различных препаратов на основе CBD у пациентов с тяжелыми формами эпилепсии. В тестах участвовали 516 человек с синдромами Драве и Леннокса - Гасто. Epidiolex заметно снижал число приступов, наиболее частыми побочными эффектами оказались сонливость и снижение аппетита. Препарат разрешили применять в терапии детей в возрасте от двух лет.

Препарат может появиться в продаже в США осенью 2018 года. Европейские эксперты в области здравоохранения также могут разрешить применение лекарства при тяжелых формах эпилепсии — окончательное решение примут весной 2019-го.

22 июля президент Польши Анджей Дуда подписал Закон о противодействии наркомании согласно которому препараты с содержанием марихуаны можно будет приобрести в аптеках по рецепту врача. 

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Теги: США, марихуана, лекарство, лекарство из марихуаны
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