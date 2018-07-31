В США за полтора часа успешно взломали машины для голосования

Фото: iStock Global Images/Ukraine

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В Лос-Анджелесе хакеры со всего мира решили проверить, действительно ли можно взломать машины для голосования

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Хакеры со всего мира собрались в Лос-Анджелесе и провели эксперимент по взлому машин для голосования, которые используют в США. Об этом сообщает CBS News.

Около полутора часа понадобилось профессору IT-университета Копенгагена, чтобы успешно взломать систему. Он сделал это через Wi-Fi с помощью Windows XP 2003 года, настроив удаленный доступ.

Эксперимент организовали из-за обсуждений попыток вмешательства в избирательную систему в США в 2016 году, в которых подозревают Россию.

Организаторы закупили около 30 избирательных машин, чтобы понять, действительно ли их можно взломать.

В Microsoft заявили, что хакеры из той же российской группировки (APT 28, Fancy Bear, Strontium и другие названия), которая ответственна за взлом серверов Демократической партии в 2016 году, на выборах-2018 в США атаковали по меньшей мере трех кандидатов.