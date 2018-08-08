Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.08.2018, 18:14

В США задержан конгрессмен, поддерживающий Трампа

В США задержан конгрессмен, поддерживающий Трампа - Фото
Крис Коллинз (фото - Getty Images)

Крису Коллинзу предъявлены обвинения в мошенничестве и ложных показаниях

Реклама
Реклама

Американского конгрессмена Криса Коллинза, который активно выступал в Конгрессе в поддержку политики кабинета Дональда Трампа, задержали по обвинению в мошенничестве и лжесвидетельстве. Об этом сообщает CNN.

Конгрессмена-республиканца, который представляет штат Нью-Йорк, Крису Коллинзу, предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с электронными коммуникациями и ложных показаниях, сообщает телеканал со ссылкой на Министерство юстиции США.

По информации ФБР, конгрессмен Коллинз, который имеет первую каденцию в Палате представителей и в течение всего времени активно выступал в поддержку Трампа, был задержан утром 8 августа в офисе его адвоката в Манхэттене.

По информации СМИ, Коллинз был членом руководства биотехнологической компании Inaudate Immunotherapeutics.

4 августа сообщалось, что бухгалтер экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта призналась в подделке документов. Синтия Лапорта пошла на сделку со следствием и на судебном заседании призналась, что помогала подделывать финансовую отчетность и делала задним числом другие документы.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: крис коллинз, мошенничество
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Декларации с врачами: Супрун рассказала о случае мошенничества
Общество Декларации с врачами: Супрун рассказала о случае мошенничества
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 