В США задержан конгрессмен, поддерживающий Трампа

Крис Коллинз (фото - Getty Images)

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Крису Коллинзу предъявлены обвинения в мошенничестве и ложных показаниях

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Американского конгрессмена Криса Коллинза, который активно выступал в Конгрессе в поддержку политики кабинета Дональда Трампа, задержали по обвинению в мошенничестве и лжесвидетельстве. Об этом сообщает CNN.

Конгрессмена-республиканца, который представляет штат Нью-Йорк, Крису Коллинзу, предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с электронными коммуникациями и ложных показаниях, сообщает телеканал со ссылкой на Министерство юстиции США.

По информации ФБР, конгрессмен Коллинз, который имеет первую каденцию в Палате представителей и в течение всего времени активно выступал в поддержку Трампа, был задержан утром 8 августа в офисе его адвоката в Манхэттене.

По информации СМИ, Коллинз был членом руководства биотехнологической компании Inaudate Immunotherapeutics.

4 августа сообщалось, что бухгалтер экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта призналась в подделке документов. Синтия Лапорта пошла на сделку со следствием и на судебном заседании призналась, что помогала подделывать финансовую отчетность и делала задним числом другие документы.