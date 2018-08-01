В США запретили публиковать чертежи печати оружия на 3D-принтере

Фото: Tecnodia

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Суд решил, что публикация инструкций может привести к "непоправимому ущербу", но запрет временный

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В США временно запретили публиковать инструкцию по сборке оружия с помощью 3D-принтера. Постановление принял окружной суд Вашингтона, передает Deutsche Welle.

Техасская компания Defense Distributed получила разрешение от федерального правительства США на обнародование чертежей с 1 августа. Но позже президент США Дональд Трамп пообщался с Национальной стрелковой ассоциацией США и решил, что разрешение было преждевременным.

Судья решил, что одобрение инициативы могло бы привести к "непоправимому ущербу".

В ноябре прошлого года в Нидерландах открыли первый в мире мотоциклетный мост, напечатанный на 3D-принтере.