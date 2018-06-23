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23.06.2018, 16:22

В Стамбуле миллионы людей вышли поддержать оппонента Эрдогана

В Стамбуле миллионы людей вышли поддержать оппонента Эрдогана - Фото
Митинг в Стамбуле (фото - twitter.com/Benzemezlik)

В случае победы на выборах Инсе обещает в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в Турции

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Сегодня, 23 июня, за день до президентских выборов в Турции, миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Инсе из Республиканской народной партии - главного оппонента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Hurriyet.

"Я смотрю на вас со сцены, вы выглядите так прекрасно. Вы выглядите как маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. Но в Стамбуле - 5 миллионов человек", - сказал Индже.

В случае победы на выборах Инсе обещает в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в Турции, объявить решительную борьбу с терроризмом и ускорить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года. Республиканская народная партия Турции и три другие оппозиционные партии достигли соглашения о совместном участии в досрочных парламентских выборах в надежде обойти альянс во главе с Эрдоганом.

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Теги: Турция, мухаррем инсе, выборы в турции
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