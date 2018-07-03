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03.07.2018, 22:51

В столице Ирландии запретили поливать газоны

В столице Ирландии запретили поливать газоны - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В некоторых частях страны не было дождя уже 15 дней

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Власти Ирландии из-за небывалой засухи ввели запрет на полив газонов и садов в районе Дублина. Об этом сообщает The Irish Times.

Месячный запрет на полив с помощью садовых шлангов стартовал в Дублине, и местные власти говорят, что, скорее всего, он будет распространен и на другие районы. Подобный запрет существует в Северной Ирландии.

В некоторых частях страны уже 15 дней не было дождя. В июне температура достигала 32 градусов по Цельсию - это рекорд для Ирландии.

Ирландские власти предупредили, что если осенью не будет значительных осадков, этот году станет "кошмаром".

Потребление воды в большей части Дублина достигло на прошлой неделе рекордных 615 млн литров в день.

После введения запрета на полив потребление снизилось до 575 миллионов литров в день, но уровень все равно остается значительно выше ожидаемого потребления около 565 миллионов литров в день.

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Теги: ирландия, дублин, засуха
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