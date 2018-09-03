В столице Ливии из тюрьмы сбежали 400 заключенных

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В Триполи объявлено чрезвычайное положение

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Около 400 заключенных сбежали из тюрьмы в Триполи вечером 2 сентября. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Заключенные подняли мятеж в тюрьме Айн-Зара и вынудили охранников открыть ворота и выпустить их на свободу. Тюрьма расположена в южной части ливийской столицы, на территории, где на протяжении последней недели идут ожесточенные бои между враждующими вооруженными группировками.

В связи со сложной ситуацией в городе правительство Ливии объявило чрезвычайное положение.

По официальным данным, за последнюю неделю в результате боевых действий погибли по меньшей мере 49 человек, среди которых много гражданских. Около 130 человек получили ранения.

Ливия разделенна между двумя враждующими правительствами - кабинетом национального единства в Триполи, который был сформирован при поддержке ООН, а также правительством повстанцев в городе Тобрук на востоке страны. Вооруженные группы продолжают борьбу за контроль над различными частями страны. Кроме того, в Ливии активно действует террористическая организация Исламское государство.

В конце июля сообщалось, что в Камеруне 160 заключенных устроили пожар и сбежали из тюрьмы.