Столица Македонии протестует против переименования страны

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В Скопье как минимум 10 человек пострадали в ходе протестов в столице Македонии, еще 11 были задержаны полицией

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Массовая акция протеста прошла в столице Македонии Скопье в воскресенье, 17 июня. Демонстранты выступили против названия Северная Республика Македония, под которым Греция обязалась признать соседнее государство. В ходе протестов произошли столкновения с полицией, передает Deutsche Welle.

По информации СМИ, по меньшей мере, 10 человек обратились за помощью к медикам, среди них было 7 полицейских. Как минимум 11 демонстрантов были задержаны правоохранителями.

В ходе протестов участники акции снесли ограждающие решетки возле здания парламента и начали забрасывать полицейских камнями и петардами. В свою очередь, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. "Центр города выглядит как маленький Бейрут", - сообщил македонский телеканал 1TV, чей оператор пострадал во время протестов.

Ранее 17 июня премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава греческого правительства Алексис Ципрас подписали предварительное соглашение о новом названии Македонии. Соглашение вступит в силу после того, как его одобрят парламенты обеих стран. Кроме того, Македония проведет референдум по вопросу о переименовании.

Ранее премьер Македонии заявил, что готов пойти на компромисс относительно названия страны при вступлении в НАТО.

Однако компромиссное название критикуют не только в Македонии, но и в Греции. Оппозиционная греческая партия "Новая демократия" требовала вынести вотум недоверия правительству Ципраса, однако в ходе голосования парламент с небольшим перевесом отклонил эту инициативу.

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Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.

Афины опасаются, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание "бывшая югославская республика Македония", а Греция блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.